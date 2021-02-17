Федеральная налоговая служба в скором времени запустит технологию, которая позволит в упрощенном порядке получать имущественные и инвестиционные вычеты. В «Личном кабинете налогоплательщика» жители России смогут увидеть покупки, которые оплачивали с помощью карт. Правда не все, а лишь те, по которым положен налоговый вычет. В планах ФНС — объединить сервис с данными онлайн-касс. Чтобы получить налоговый вычет достаточно будет нажать всего одну кнопку.

Как сообщили Известия, такую информацию озвучили сегодня, 17 февраля на заседании расширенной коллегии. Новая технология, позволяющая сократить возврат денежных средств до полутора месяцев (в том числе и на лекарства) будет запущена в нашей стране с марта.

А пока упрощена лишь схема заполнения налоговых деклараций. Как сообщил глава ФСН Даниил Егоров, заполнить декларацию 3-НДФЛ можно буквально в три клика. Сделать это можно на сайте налоговой службы, а также в личном кабинете мобильного приложения.

Также Федеральная налоговая служба планирует упростить получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП).

Марина Хоружая