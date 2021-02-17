Альберт Кангиев, возглавляющий государственный комитет Крыма по межнациональным отношениям высмеял угрозы Украины достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы прекратить подачу воды в Крым — о таких планах говорил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. «Позиция представительства и управления канала однозначна — никакой воды в Крым к деоккупации», — заявил он.

Как известно, когда республика входила в состав Украины, 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось через Северо-Крымский канал. Но как только Крым вошел в состав России, Украина прекратила подачу воды в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения в республике стали решать за счет подземных источников и естественных хранилищ, однако из-за не большого количества осадков в последние годы, они значительно обмелели. Дефицит воды привел к тому, что в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома (Симферополь обеспечивается водой из артезианских источников). Однако, как сообщают РИА-Новости, глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям заявил, что 6 лет эту проблему решали без канала из Украины, и будем решать эти задачи дальше.

-Отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой, но это не та проблема, которую технически невозможно решить. Федеральные и республиканские власти приложили огромные усилия, чтобы обеспечить жителей Крыма водой. А Украина, перекрыв канал, выставляет себя перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма, — высказался Альберт Кангиев.

Марина Хоружая