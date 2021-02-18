В Воронежской области скончался рабочий, которого лягнула лошадь
Спустя 10 дней после происшествия в Воронежской области скончался рабочий, которого ударила на ферме лошадь.
Об этом сообщили в Госинспекции труда.
Инцидент случился на воронежской молочно-товарной ферме в Павловском районе 8 февраля на племенном заводе «Дружба» в селе Покровка.
При работе в телятнике рабочего лягнула в живот лошадь. Мужчина с серьезной травмой был госпитализирован в больницу.
Трудинспекция расследует данный случай.
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