Две операции на сердце сделали воронежские кардиохирурги 10 месячному малышу из Таловского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, мальчик родился в апреле прошлого года. Врачи ВОКБ №1 заметили у ребенка нехарактерные шумы в сердце, одышку, плохую прибавку в весе, что являлось признаками сердечной недостаточности. Медики подтвердили у мальчика диагноз сложного комбинированного порока сердца.

Сложную реконструктивную операцию в условиях искусственного кровообращения и изолированного кровоснабжения головного мозга врачи сделали ребенку спустя 20 дней после появления на свет.

В суженный участок аорты кардиохирурги поставили заплату, сузили легочную артерию и сделали реконструкцию дуги аорты.

После операции на 10 день мальчику сняли швы и перевели в Воронежскую областную детскую клиническую больницу №1 для последующей реабилитации.

После планового обследования возникал необходимость новой операции. Ее медики сделали в конце прошлого месяца. Врачи сделали необходимую пластику и выполнили коррекцию порока.

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