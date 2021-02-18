Следователи регионального управления СКР проверят информацию о выселении воронежского инвалида из квартиры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некие люди фальсифицировали документы, благодаря которым инвалида второй группы выселили из собственной квартиры.

В настоящий момент сотрудник СКР изучают документы, после чего дадут правовую оценку событиям.

Фото пресс-службы СУ СКР по Воронежской области