В Воронежском департаменте здравоохранения опровергли информацию о смерти хирурга от коронавируса в одной из районных больниц.

В пресс-службе ведомства сообщили, что лабораторные анализы на COVID-19 хирурга Бобровской районной больницы Александра Антоньева показали отрицательные результаты.

В медучреждении, где работал врач, не подтвердили то факт, что он работал с пациентами, зараженными коронавирусом.

О смерти бобровского врача Александра Антоньева стало известно в январе. Его внесли в список памяти умерших от коронавирусной инфекции.