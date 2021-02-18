Участников экстремистской группы задержали правоохранители в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой».

По версии следствия, 19-летний житель Воронежа в январе прошлого года создал преступную группу неонацистской направленности. В апреле парень вместе с 33-летним соратником сделал с текстом экстремистского характера. После чего надпись, разжигающую межнациональную рознь, наштамповали на домах в Левобережном и Коминтерновском районах города.

В октябре еще один участник группы, 17-летний парень, вместе с 33-летним товарищем в Левобережном районе баллончиком написали на заборе возле дома экстремистский текст.

Еще один член группировки, 26-летний воронежец, задержан за избиение 19-летнего горожанина в июле 2020 года.

Следователи совместно с оперативниками УФСБ и ГУ МВД провели у задержанных более 10 обысков. Правоохранители изъяли нацистскую атрибутику и соответствующие листовки.

В ближайшее время суд определит задержанным меру пресечения. Ведется следствие.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области