Артем Рымарь, депутат городской Думы Воронежа и глава местных эсеров собрался побороться за место в Государственной Думе РФ.

Он намерен пройти в парламент по 87 избирательному округу, где его основным соперником в сентябре, скорее всего, будет единоросс Аркадий Пономарев, нынешний депутат Госдумы, глава холдинга «Молвест» (бренды «Вкуснотеево» «Иван Поддубный»).

В округ, помимо городских Центрального, Железнодорожного и Левобережного районов, входят и областные — Новоусманский, Каширский, и Лискинский районы.

Сам Рымарь высоко оценивает свои шансы попасть в Госдуму, заявляя, что главное – это хорошо организовать предвыборный процесс. Аркадий Пономарев пока не заявлял о желании продолжить депутатскую карьеру — он практически отсутствует в воронежских СМИ, предпочитая «светиться» в отраслевых федеральных, но малочитаемых воронежцами изданиях.

Фото RT