Сегодня, 18 февраля, в 13-й школе Ленинского района Воронежа состоялась интеллектуальная игра «Р.И.С.К.» на тему «Тайны государства Российского», организованная региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Р — разум, И – интуиция, С – скорость, К – команда: все эти качества понадобились ребятам для участия в увлекательном мероприятии – «Тайны государства Российского», где пришлось разгадать немало секретов, связанных с историей нашей Родины.

Игра состояла из 3-х блоков по 6 вопросов. Находя ответы на них, от участников требовалось не только знание фактов, а также логическое и образное мышление, интуиция.

Вот один из вопросов, касающийся составных частей некоторых государственных символов: «На картинке показана колючка — одно из любимых лакомств золотого существа, являющегося главной геральдической фигурой герба города — исторически сложившейся столицы Южного Урала».

Команда из 11а блестяще справилась с этим и многими другими заданиями, став победителем конкурса.

Речь шла о верблюде. Золотой верблюд изображён на гербе Челябинска, ведь Великий Шёлковый путь проходил именно через современную Челябинскую область.

Все участники получили массу впечатлений, расширили свой кругозор и отмечены сувенирами от организаторов.