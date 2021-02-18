Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей

В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – сообщил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия». «Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

Он напомнил, что одно из основных направлений работы «Единой России» – это поддержка фронтовиков.

Председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов отметил, что Воронежское региональное отделение партии активно поддержит данную патриотическую акцию. В День защитника Отечества единороссы, депутатский корпус, общественники, представители волонтерских и ветеранских движений, школьники будут приходить к мемориалам, чтобы почтить память героев. Мероприятия пройдут во всех муниципальных районах области и в Воронеже.

«Такая патриотическая акция помогает каждому человеку почувствовать сопричастность к хорошему и нужному делу, выразить свою признательность защитникам Родины. Я приглашаю всех неравнодушных жителей нашей области присоединиться к акции «Защитим память героев»,- подчеркнул Владимир Нетёсов.