О кончине актера Андрея Мягкова ообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. Народный артист РСФСР – звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» — скончался на 83-м году жизни.

О том когда и где состоится прощание с Андреем Мягковым в театре обещали сообщить позже.

Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков ушел из жизни. В эфире радио Sputnik воспоминаниями о нем поделились актрисы Елизавета Боярская и Светлана Немоляева.

Андрей Васильевич Мягков был невероятно добрым, трепетным и внимательным человеком, поделилась с радио Sputnik воспоминаниями актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская.

«Андрей Васильевич был невероятно добрым человеком, в моей памяти он навсегда таким и останется. Мне посчастливилось в самом начале своего пути поработать с ним на картине «Ирония судьбы. Продолжение», и я помню, как тепло, по-отечески он ко мне относился, какой был трепетный, внимательный, как подсказывал и действительно с уважением и благоговением смотрел на первые шаги, много давал напутствий. Мне навсегда запомнится доброе отношение этого профессионального, великолепного артиста, которого я полюбила как партнера, безусловно, которым буду восхищаться всегда, глядя на его замечательные картины и его работы, которые навсегда останутся в сердцах зрителей», – сказала Елизавета Боярская.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Андрея Мягкова замечательным партнером, о котором можно только мечтать.

«Я вспоминаю как о какой-то сказке работу в рязановских картинах – и в «Гараже», и в «Служебном романе». Он был замечательным партнером, о котором только можно мечтать. Его будут помнить, пока будут живы его фильмы», – сказала Светлана Немоляева в эфире радио Sputnik.