Длительные массовые проверки водителей проведут в Воронежской области сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инспектора особое внимание уделят водителям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Массовые рейды под названием «Трезвые будние дни» начнутся с 18 февраля и продлятся до 20 февраля.

В полиции напомнили, что пьяная езда на автомобиле наказывается 30-тысячным штрафом и лишением водительских прав. Если водителя поймают повторно, ему грозит уже до двух лет лишения свободы.

ГИБДД просит граждан сообщать о нарушениях правил дорожного движения по телефону 02 или 269-61-02 или передать информацию ближайшему экипажу ДПС.

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