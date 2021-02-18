Тело 21-летнего парня обнаружили прохожие 11 февраля возле многоэтажного дома на улице Владимира Невского в Воронеже.

Как оказалось, молодой человек выпал из окна 7 этажа примерно в 10 утра. О происшествии сообщили в региональном СУ СКР.

По данному поводу следователи проводят проверку. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в Следственном комитете.

Фото «Вести ПК»