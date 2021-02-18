21-летний парень выпал из окна многоэтажки в Воронеже
Тело 21-летнего парня обнаружили прохожие 11 февраля возле многоэтажного дома на улице Владимира Невского в Воронеже.
Как оказалось, молодой человек выпал из окна 7 этажа примерно в 10 утра. О происшествии сообщили в региональном СУ СКР.
По данному поводу следователи проводят проверку. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в Следственном комитете.
Фото «Вести ПК»
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.