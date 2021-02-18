До 23 градусов мороза похолодает в Воронежской области в ближайшее время.

Несмотря на то, что ночные морозы 18 февраля уменьшились, то в ночь на пятницу столбик термометра покажет 23 градуса ниже нуля, сообщили в Гидрометцентре.

В Воронеже в пятницу, 19 февраля, синоптики обещают переменную облачность. Больших осадков в это день не обещают. Температура ночью до 21 градуса мороза, днем столбик термометра покажет -13 градусов.

По области метеорологи в этот день прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура ночью до 23 градусов мороза, днем от 13 до 8 градусов ниже нуля.

Фото «Вести ПК»