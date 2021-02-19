Жители Воронежской области, которые ищут работу на сайте HeadHunter поделились своим мнением о том, что мешает им эффективно трудиться.

В сеансе саморазоблачения 36% опрошенных сообщили, что более всего мешает им хорошо выполнять свои обязанности – это неформальное обещание с коллегами.

21 % воронежцев рассказали, что им мешает работать любовь к соцсетям. А 29 % респондентов постоянно читают новости.

И только 23 % жителей региона, которые ответили на вопросы, абсолютно ни на что не отвлекаются. Если не врут, конечно…

Всего приняли участие в подобном самобичевании 6,5 тысяч воронежцев. Остальные оказались умнее и отвечать на подобные вопросы сайту, который подыскивает для них работу, отказались. Именно молчуны, скорее всего, и получат более выгодные предложения на рынке труда.

Фото pixbay.com