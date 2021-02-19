О том, как будет работать Воронежский заповедник им. Пескова в праздничные дни рассказали в природоохранном учреждении.

Так, с 20 по 23 февраля по следующему графику будут работать:

Музей пожаров – 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00;

Музей природы, экотропа Черепахинская, Бобровый городок – с 9:00 до 17:00;

Музей Василия Пескова – с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

В среду, 24 февраля в заповеднике выходной день. С четверга, 25 февраля, учреждение возобновит работу в обычном режиме.

Фото pixbay.com