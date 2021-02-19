Директору воронежской школы в Панино родители и учителя сообщили о том, что в столовой учебного заведения работники переливают недопитый учениками компот.

Докладная на имя директора Людмилы Балбековой разошлась по родительским группам в социальных сетях.

Одна из преподавательниц пишет, что 8 февраля стала свидетелем вопиющего факта. Учительница привела на обед третьеклашек. Когда работники стали после них убирать, то недопитый компот переливали в стаканы, приготовленные для учеников 6-7 классов, которые вскоре должны были прийти кушать.

Сама преподавательница в том же документе написала, что ее дочка, которая учится в 10 классе часто жалуется на расстройство желудка, после обеда в школьной столовой.

— Прошу разобраться в этой ситуации и принять меры, — пишут директору учительница.

Фото «Вести ПК»