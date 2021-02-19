В Воронежской области заменят более 100 лифтов
100 лифтов заменят в Воронеже и Нововоронеже в 2021 году.
Об этом стало известно из сообщения регионального правительства.
Воронежская область и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о замене лифтового оборудования 17 февраля.
Власти будут менять лифты, чей срок эксплуатации уже истек. Фонд оплатит на проведение этих работ более 73 миллионов рублей. Остальную сумму в 218 миллионов рублей выделит областной и муниципальные бюджеты.
Напомним, что в Воронежской области лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет насчитывается порядка 2,5 тысяч штук.
Фото pixbay.com
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