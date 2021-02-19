Организаторами таких мероприятий активно выступают местные единороссы

Депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чуфинев инициировал проведение уроков мужества в школе №77, которая расположена в микрорайоне Масловка, на его избирательном округе.

В учебном заведении такие патриотические акции стали хорошей традицией. Их проводят к знаменательным историческим датам. В школе создана экспозиция «Поклонимся тем годам» куда вошли материалы и по Великой Отечественной войне, и по Афганской и Чеченской, а также есть стенды, которые посвящены выпускникам школы, ставшими военнослужащими и погибшими при исполнении воинского долга.

Как рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Татьяна Харламова, в учебном заведении особое внимание уделяют патриотическому воспитанию детей.

«Именно школа в настоящее время является оплотом нравственности и духовности, там, где детям закладывается чувство патриотизма. А встречи с известными людьми – депутатами, ветеранами приносят именно практический опыт, где можно увидеть связь поколений и времени»,- отметила Татьяна Харламова.

Александр Чуфинев на уроке Мужества вместе с ребятами вспомнил ключевые события Великой Отечественной войны, поговорил о военнослужащих, которые воевали за пределами нашей страны. Особое внимание депутат уделил теме патриотизма и сохранения исторической памяти, объяснил школьникам, что нужно бережно относится к историческим фактам и нельзя верить тем, кто сегодня пытается искажать нашу историю.

«Такие уроки особенно актуальны сейчас. Это важно для подрастающего поколения, чтобы у него устойчиво сформировать основополагающие качества: любовь к Родине и патриотизм, уважение к павшим и живущим защитникам Отечества»,- подчеркнул парламентарий.

В завершении встречи Александр Чуфинев сообщил школьникам и учителям, что к 23 февраля партия «Единая Россия»вместе с волонтерскими объединениями проводит всероссийскую акцию «Защитим память героев». В день Защитника Отечества актив партии, общественники в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям времен Великой Отечественной Войны во всех регионах и муниципалитетах страны. Депутат пригласил ребят и педагогов присоединится к патриотическому мероприятию.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»