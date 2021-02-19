Студенты медуниверситета отвечают на актуальные вопросы

Студенты Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко, которые работают как волонтеры-медики ведут разъяснительную работу с воронежцами по вопросам вакцинации от COVID-19. По телефону жителям региона рассказывают о том, как и где можно привиться, какие показания и противопоказания к вакцинации.

Член Общественной палаты администрации городского округа г. Воронеж, выпускник медуниверситета имени Бурденко Валерий Данилов считает, что сегодня необходимо вести активную разъяснительную работу о вакцинации среди населения.

«По моему мнению прививка от COVID-19 нужна. Молодые в первую очередь должны вакцинироваться для того, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют коронавирусом тяжелее всех. Для самих пожилых прививка — это возможность защитить себя от риска осложнений и даже смерти при заболевании ковидом. И об этом нужно рассказывать людям»,- отметил Валерий Данилов.

Как рассказал ректор вуза, депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Игорь Есауленко в университете также уделяют пристальное внимание здоровью студентов и педагогического коллектива в период пандемии.«Вопросам профилактики в вузе уделяется достаточно пристальное внимание. С первых дней начала массовой вакцинации со студентами и сотрудниками ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Студенты и сотрудники имеют возможность привиться на базе студенческой поликлиники, где созданы все необходимые для этого условия», — пояснил Игорь Есауленко.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»