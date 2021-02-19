Четыре человека пострадали 19 февраля в Воронежской области при взрыве 50-литрового баллона с газом.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что на 749 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе дорожные рабочие решили подогреть открытым огнем газовый баллон, который замерз из-за низкой температуры на улице.

У баллона во время прогрева выбило дно и произошла разгерметизация. К счастью, возгорания не произошло, сообщили в МЧС.

В результате происшествия 1 человек попал в реанимацию, еще трое госпитализированы с ожогами лица и рук.

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