В Телеграм-канале обл правительства появилась важная информация о том, что количество воронежцев, привившихся от COVID19 теперь превышает общее число заразившихся в Воронежской области за период пандемии. С прошлой весны по сегодняшний день официальный диагноз был поставлен 65 097 воронежцам. Как сообщили в региональном правительстве, на 19 февраля получили вакцину 68 692 жителя региона.

Губернатор области Александр Гусев отметил, что на фоне роста вакцинации уже заметны хорошие изменения. Ковидные койки в больницах освобождаются, уменьшается ежедневное количество заболевших.

— Если 15 января было зафиксировано 400 заболевших в сутки, то сегодня эта цифра снизилась до 341 случая, — сообщил глава региона. .

Напомним, что новая партия антиковидной вакцины «Спутник V» (свыше 27 тысяч доз) поступила в Воронежскую область 13 февраля. В общей сложности наша область уже получила 90 862 дозы вакцины.

Марина Хоружая