Вчера, 18 февраля, в Нижнедевицке произошла массовая авария. В районе 13.00 автомобиль «Киа Спортейдж», управлял которым 71-летний пенсионер, пытаясь начать движение столкнулся с «Волгой», которая двигалась во встречном направлении. После столкновения, машину откинуло в сторону, и досталось припаркованным неподалеку «Опелю астра», Газ-3302 и «Хендай ix35». Пострадали не только машины, но и их владельцы, которые стояли рядом со своими авто. С полученными травмами мужчины 35, 36 и 43 лет были доставлены в местную больницу.

В причинах аварии разберутся сотрудники ГИБДД.

Марина Хоружая