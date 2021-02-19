О странном незнакомце, которые предлагает детям конфеты, предупредили жителей Воронежа.

В социальных сетях распространяется сообщение о том, что в районе Машмета во вторник, 17 февраля, некий мужчина в магазине «Пятерочка» предложил школьнице конфеты. Когда же девочка отказалась, мужчина предложил ей игрушки, которые находятся у него в автомобиле.

Школьница, испугавшись, убежала и рассказала обо все учителю, который в свою очередь предупредил родителей.

По факту публикации сообщения в соцсетях, полиция из 7 отдела начала проводить проверку.

Напомним, что недавно в Воронеже в микрорайоне Никольское был задержан педофил, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Суд его арестовал.

Фото pixbay.com