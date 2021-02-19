Областная воронежская прокуратура направлена в Центральный районный суд дело завкафедрой экономического факультета Воронежского государственного аграрного университета им. Петра I, который обвиняется в том, что брал взятки со студентов. Как установило следствие, с 2019 года по 2020 год 42-летний заведующий кафедрой получил от учащихся ВГАУ более полумиллиона рублей за то, что писал за них дипломы и обеспечивал успешную их защиту. Также за определенную мзду им писались отчеты по преддипломной практике и проставлялись оценки за экзамены.

В общей сложности мужчину обвиняют в 13 преступлениях по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Теперь предприимчивому педагогу грозит до 8 лет лишения свободы.

Марина Хоружая