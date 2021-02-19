Только прогремела новость о подорожании яиц и мяса птицы на 10% , как сегодня стало известно о том, что подорожают еще многие продукты питания. Об этом Федеральную антимонопольную службу уведомили предприятия пищевой промышленности. Рост цен они объяснили увеличением стоимости упаковки, которое составило 10-15%. При этом Руспродсоюз попросил ФАС проверить насколько было обоснованные повышение цен на пластиковую упаковку.

В свою очередь производители упаковки заявили, что из-за того, что в пандемию был остановлен ряд производств, подорожало сырье. В связи с этим и выросли цены на упаковочный материал.

RT со ссылкой на РИА Новости сообщил, что по словам заместителя председателя правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, упаковка занимает порядка 30% стоимости конечного продукта, поэтому ее подорожание соответственно приведет к увеличению цен на сами продукты.

Марина Хоружая