К прискорбию россиян, соскучившихся по путешествиям, объявление о возобновлении в конце февраля чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, оказалось ложным. Эта информация вчера, 18 февраля, прошла в египетских СМИ со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, который заявил, что египетской и российской стороной достигнута договоренность о возобновлении полетов с 28 февраля на курорты Египта. Якобы чартерные рейсы будут выполняться российской авиакомпанией Nordwind дважды в неделю.

Глава управления гражданской авиации Египта сообщил также, что такое решение было принято российскими властями в конце января после очередной проверки нашими специалистами систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Однако Российская авиация такими данными не располагает, и новость не подтвердила.

Напомним, что чартеры на курорты Красного моря были запрещены нашей страной в ноябре 2015 года, после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет. Он возвращал в Санкт-Петербург россиян, отдыхавших в Шарм-эль-Шейхе. Информация о возобновлении полетов за эти пять лет появлялась не единожды, но всякий раз оказывалась недостоверной.

Марина Хоружая

Фото взято с Pixabay