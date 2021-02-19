Иностранным дипломатам, которые работают в нашей стране, министерство иностранных дел России предложило бесплатно привиться от коронавируса вакциной «Спутник V». Приглашения принять участие в вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в нашей стране.

Напомним, что «Спутник V», которой массово вакцинируют россиян, одобрена уже в 25 странах мира. Среди них страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Дипломаты вышеозначенных стран с удовольствием приняли предложение МИДа, тем более, что в некоторых посольствах сотрудникам дают отгул на тот день, когда они вакцинируются.

Как сообщают Ведомости, посол Италии Паскуале Терраччано сделал прививку еще до приглашения МИДа, а вот посол США Джон Салливан прививаться отказался, заявив, что не хочет принимать дозу «Спутник V», которая предназначена для гражданина России. Такое указание американский посол получил от правительства Соединенных Штатов, а вот сотрудникам других посольств западных стран никто не запрещал прививаться «Спутником V». Но в то же время им не рекомендуют этого делать, пока ЕМА не одобрит российскую вакцину. Как выяснилось, если у сотрудника дипломатической миссии возникнут после российской, не одобренной ЕМА, вакцины тяжелые осложнения, он не сможет воспользоваться своей медицинской страховкой.

Что касается российских послов в других странах, то они вправе выбрать альтернативную вакцину от коронавируса. Если они захотят вакцинироваться российским «Спутников V», им доставят вакцину прямо в посольства. Также они и члены их семей могут привиться в России во время командировки, либо отпуска.

Марина Хоружая