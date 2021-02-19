Осужденный за махинации с активами бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов вышел из мест заключения.

Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на адвоката Фомичева.

Пойманов вышел из брянской колонии несколько дней назад. Он был осужден в 2018 году за вывод активов из компании: бетонно-растворного узла и земельного участка под ним. Это привело к банкротству ООО «Павловскгранит-Бетон», решил суд.

Бизнесмена также обвинили в превышении полномочий из-за чего «Павловскгранит-Инвест» недосчитался активов на 930 млн рублей из-за чего пострадали кредиторы предприятия «Сбербанк капитал» и «Сбербанк».

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