Сильный снегопад, обрушившийся на Крымскую республику сегодняшней ночью, парализовал на полуострове все движение, а также сделал невозможным движение через Керченский пролив. Автодорожная часть Крымского моста была закрыта для движения автомобилей уже в 6 утра. Спустя два с половиной часа движение в направлении Кубани было частично восстановлено (на полуостров по-прежнему добраться было нельзя), но буквально спустя час, мост снова оказался обездвижен в обоих направлениях.

Пресс-служба МЧС Крыма сообщила, что виной тому стала непогода — метель, туман, гололед и сильный ветер до 20-25 метров в секунду. За минувшую ночь в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков (сугробы превышают высоту в полметра) Также метеорологи предупредили о возможном сходе лавин.

Как сообщает РИА-Новости, из-за угрозы схода лавин автомобилистов просят не ездить через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, по трассе «Таврида» и по дорогам, которые проходят по горно-лесной местности.

Марина Хоружая

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