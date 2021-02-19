Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO (Home Box Office) собирается выпустить сериал, который будет снят по мотивам романа «Знаки дороги» знаменитого фантаста Роджера Желязны, вышедшего в далеком 1979 году. Напомним, что речь в данном произведении идет о дороге, которая пролегает не только между пространствами, но и между разными временами.

Исполнительным продюсером данного проекта станет Джордж Мартин — автор цикла «Песнь Льда и Пламени», который лег в основу «Игры престолов». Господин Мартин уверяет, что Желязны был его учителем и другом, а кроме того его телевизионная карьера началась с того, что он адаптировал «Последний защитник Камелота» Желязны для «Сумеречной зоны».

Сценарий будет написан Калиндой Васкез («Звездный путь: Дискавери», «Побег», «Никита»).

Марина Хоружая