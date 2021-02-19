Белорусский президент Александр Лукашенко вылетел сегодня в Россию, чтобы встретиться с российским президентом. Встреча глав двух государств запланирована на 22 февраля и пройдет Сочи. Путин и Лукашенко собираются обсудить развитие белорусско-российских отношений. Затронут они и вопросы военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах.

Как сообщают Вести.ru, данную информацию подтвердили на сайте Кремля.

Отправляясь в Россию Лукашенко заявил, что ничего не собирается просить.

Марина Хоружая