Глава города Вадим Кстенин провел очередное заседание межведомственной рабочей группы, призванной координировать мероприятия по проведению реставрационных, противоаварийных работ, направленных на обеспечение сохранности Дома Гардениных (г. Воронеж, пер. Фабричный 12).

Напомним, что старт возрождению знакового для Воронежа объекта дал губернатор Александр Гусев, в будущем дом планируется использовать как музей.

– Безусловно, мы должны сохранить одно из старейших зданий Воронежа для себя и для следующих поколений. Обретя вторую жизнь, Дом Гардениных может стать местом притяжения не только для воронежцев, но и для гостей нашего города, внести свой весомый вклад в развитие туристической составляющей, – подчеркивает глава региона.

Ранее объект находился в реестре имущества Российской Федерации, что препятствовало проведению в доме каких-либо работ за счет средств местного бюджета. Лишь в 2020 году его удалось исключить из федерального реестра.

– Перед нами сейчас не стоит задача взять и просто отремонтировать одно историческое здание. В соответствии с позицией губернатора у нас более масштабная цель – обустроить пространство и сделать так, чтобы оно жило, чтобы людям было интересно его посещать, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Поэтому необходимо рассматривать не только реконструкцию самого дома, но и судьбу находящихся рядом объектов, и организацию прилегающей территории – в том числе, с исторической и смысловой точек зрения, с возможной организацией центра общественного развития. Глава города добавил, что со своей стороны муниципалитет открыт для предложений и будет подходить к процессу реставрации комплексно, учитывать рекомендации профильных специалистов.

В ходе рабочей встречи присутствующие высказали свои предложения по формированию концепции развития территории и обсудили этапы выполнения работ. Резюмируя их, Вадим Кстенин поставил задачу в сжатые сроки начать подготовку необходимой проектной документации, чтобы по ее итогам приступить к первому этапу выполнения работ – реставрации исторического объекта.

– В срочном порядке нужно начать инструментальное и историко-архитектурное обследование здания. Как только мы получим первые результаты, поймем состояние и ценность конструктивных элементов, можем приступить к разработке концепции для самого здания, а также для всей территории – мы хотим получить смысловое наполнение всего будущего общественного пространства. По предварительной информации, собственник одного из соседних зданий, также имеющего историческую ценность, при получении концепции развития территории, готов вместе с нами включиться в работу и, наконец, заняться восстановлением объекта, – сказал Вадим Кстенин.

Напомним, что дом, расположенный на Фабричном переулке № 12 – одно из старейших городских жилых зданий, входящих в усадьбу родоначальника суконной династии Потапа Гарденина. Дата его постройки приходится на вторую половину 18 века.