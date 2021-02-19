Пресек президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что имеет звание старшего лейтенанта. А вот звание главы государства затруднился назвать — то ли полковник в отставке, то ли полковник в запасе. При этом, по мнению Пескова, Путин давно и многократно заслужил звание генерала. Однако самому главе государства это звание не нужно, так как он работает президентом и сосредоточен на решении вопросов, связанных с ежедневным управлением страной, — считает Песков.

Пресс-секретарь Кремля отметил также, что Владимир Путин не является кадровым офицером.

Кстати, у Путина уже спрашивали о том, почему он не стал генералом. Это было 10 лет назад в ходе прямой линии. Тогда Владимир Путин занимал должность премьер-министра РФ, а руководителем страны числился Дмитрий Медведев.

-Когда первый российский президент Борис Ельцин предложил мне занять должность директора ФСБ, то объявил о решении присвоить мне звание генерала, — рассказал тогда Владимир Владимирович. — Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться. Я родом из этой организации, и давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности. Ельцин удивился и сказал: «Ну ладно»…

Марина Хоружая