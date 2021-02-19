Круглый стол «Безопасность в сети Интернет» провели 18 февраля в бизнес-инкубаторе ВГТУ.

В его работе приняли участие, помимо представителей Воронежского опорного университета, священник епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму, российские и иностранные студенты воронежских вузов, начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области.

Особое внимание выступающих было уделено предотвращению распространения идеологии терроризма и экстремизма.

Так, по словам начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области, полковника Вадима Сватикова, в интернете содержится огромное количество незаконной информации.

— Все вместе мы должны способствовать предотвращению распространения идеологии терроризма и экстремизма, — отметил полицейский. — При этом необходимо внимательно относиться к материалам, размещенным в сети Интернет, не делать ненужных репостов, которые на первый взгляд кажутся абсолютно безобидным действием, чтобы впоследствии не быть привлеченными к ответственности, — подчеркнул Вадим Владимирович.

Участники круглого стола отмечали, что пропаганда экстремизма в социальных сетях имеет свою специфику. Ввиду того, что в социальных сетях часто указывается личная информация, возможно целенаправленное распространение материалов, реклама групп, например, для определенной возрастной группы пользователей для оказания максимального на них влияния.

– Подобная информация несет в себе угрозу для каждого из нас и для всего общества в целом. 2020 год был непростым. За это время правоохранительными органами Воронежской области было пресечено более 200 правонарушений, выявленных в сети Интернет. В основном они были связаны с распространением противоправного контента экстремистской направленности, – рассказал руководитель Центра по противодействию экстремизму.

Распространяется в сети и религиозный экстремизм. Об этом рассказал иерей, настоятель храма Богоявления Господня г. Воронежа, руководитель отдела по утверждению трезвости и противодействию наркомании, и алкоголизму Евгений Лищенюк. Он также дал советы, как противостоять молодым людям этому негативному явлению.

Студент ВГТУ из Дагестана С. Алискеров положительно оценил мероприятие. По его словам молодые люди часто не знают, какой контент безопасен, хотя многое время проводят в интернет:

— Подобные встречи с представителями правоохранительных органов дают возможность молодежи получить новые знания в вопросах поведения в интернет-пространстве.