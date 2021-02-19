Мы уже писали о том, что вице-мэр по градостроительству Юрий Бавыкин был задержан правоохранительными органами. Стало известно, что чиновник подозревается в мошенничестве. Сегодня состоялось судебное заседание и суд Ленинского района постановил посадить подозреваемого под домашний арест, также как и его бывшую подчиненную — замглавы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлану Васькову. Домашний арест продлится до 16 апреля включительно. Депутат гордумы Сергей Кудрявцев был признан потерпевшим по данному делу.

По предварительным данным следствия, во время избирательной кампании в прошлом году, Бавыкин брал деньги с кандидатов в депутаты, обещая им успешные результаты выборов. Вице-мэр вину отрицать не стал и согласился сотрудничать со следствием. Статья, по которой ему собираются предъявить обвинение, предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Марина Хоружая