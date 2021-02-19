В Семилукский район, в связи с отставкой главы Медвеженского поселения Евгения Захарова, которая намечена на 24 февраля, с проверкой нагрянули правоохранительный органы. Инициировал проверку документов в поселковой администрации отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции местного ОМВД.

То, что чиновник не может занимать данный пост, выяснилось на заседании сельсовета. Захаров занял пост главы поселения 8 декабря, и умолчал о том, что его близкий родственник работает в одном из правоохранительных ведомств Семилукского района. Из-за конфликта интересов главу решили отстранить от должности.

Марина Хоружая