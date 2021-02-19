Завтра, 20 февраля, начиная с половины седьмого утра и до 12.30 у площади Победы нельзя будет припарковать автомобили. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Нельзя будет парковать свои авто от дома №23 до дома №29, а также от дома №22 до дома №30 по проспекту Революции. В это время на площади Победы будет проходить возложение цветов. Марина Хоружая

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