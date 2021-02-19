Сегодня, 19 февраля, стало известно, что теперь неиспользованный материнский капитал можно Министерство труда сможет перенаправлять на формирование накопительной пенсии. Такое сообщение появилось на сайте Кабинета министров после принятия правительством проекта постановления по данному вопросу.

Правда решение об этом Минтруд не сможет принимать самостоятельно, перенаправить маткапитал можно будет только по решению родителя.

Напомним, что материнский капитал начал выдаваться российским семьям с 2007 года после рождения или усыновления второго ребенка, а также любого последующего, если до это маткапитал не оформлялся. С прошлого года право на материнский капитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Эти деньги могут использоваться исключительно по назначению — либо для улучшения жилищных условий, либо на образование детей, либо накопительную пенсию матери. Также их можно потратить на товары и услуги для детей-инвалидов.

Как оказалось, более 1,5 триллионов рублей маткапитала не были использованы россиянами за время существования данной субсидии. Как сообщает Пенсионный фонд, только по итогам прошлого года 2,5 миллиона семей ни разу не воспользовались этими средствами. Поэтому Госдума предложила расширить список получателей маткапитала.

Депутатами было предложено включить в него мужчин, единственных усыновителей третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей. Также чиновники могут разрешить вкладывать средства маткапитала в ценные бумаги, дабы стимулировать инвестиции физлицами для обеспечения проектов долгосрочным финансированием. Однако вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав бумаги, будет нельзя (родители смогу получать только доход от процентов).

Марина Хоружая