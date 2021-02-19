Вакцины от COVID-19, которые были разработаны компаниями Pfizer и BioNTech, оказались эффективны на 85% Такие результаты озвучил израильский медицинский центр Шиба после введения первой дозы вакцины.

Как сообщает агентство Reuters, исследование проводилось на семи тысячах сотрудников больницы. Когда им ввели первую дозу вакцины, в период 15-28 дней после прививки, число симптоматически выраженных случаев COVID-19 упало на 85%. Общее число заразившихся коронавирусом (в т.ч. и без симптомов) было снижено на 75%

В данный момент компании Pfizer и BioNTech исследуют безопасность своей вакцины для беременных в возрасте от 18 лет.

Марина Хоружая