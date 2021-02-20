Первая и вторая волна коронавируса позади, московская система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте. Также мэр столицы сообщил, что пандемия пошла на спад.

Собянин отметил, что томографы, которые были закуплены несколько лет назад, очень пригодились в период пандемии и спасли жизни тысяч людей тем, что с их помощью удалось сделать раннюю диагностику коронавирусной пневмонии.

Мэр Москвы сказал, что теперь планирует оснастить городские больницы и поликлиники до 2023 года еще 6 000 единиц оборудования (это ангиографы, томографы, маммографы, аппараты УЗИ и др.)

Марина Хоружая