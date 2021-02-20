Депутат Воронежской областной Думы Владимир Рожков собирается покинуть парламент.

Как пишет «Блокнот Воронеж», данный вопрос внесет в повестку заседания Думы, назначенное на 4 марта. Некоторые предполагают, что Рожков может быть назначен на должность руководителя правового управления областного правительства.

Согласно информации из пресс-службы Воронежской областной Думы, в повестку заседания регионального парламента на 4 марта включены законопроекты, предлагающие внесение изменений в региональные законы «О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области», «О порядке подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области», «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020—2022 годах»

Также депутаты рассмотрят законы «О прожиточном минимуме», «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», «О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Воронежской области», «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности», «О науке и научно-технической политике в Воронежской области».

Фото пресс-службы Воронежской областной Думы