21-летнего жителя Лисок Сергея Корнеева осудили за гибель 28-летней девушки, которую водитель катал на капоте автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, Лискинский районный суд, рассматривая дело, установил, что подруга Корнеева в июне прошлого года попросила парня прокатить ее на капоте ВАЗ-21053 по городу.

На улице 40 лет Победы девушка не удержались на автомобиле и, упав на асфальт, погибла.

Корнеев возместил родственникам погибшей моральный вред и материальный ущерб. Поэтому суд назначил водителю 3 года лишения свободы условно. Также парня лишили прав сроком на 2 года.

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