Воронежская мэрия к снегу, который обещают 21 февраля
В мэрии Воронежа готовятся к небольшому снегу, который синоптики обещают завтра, 21 февраля.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, осадки будут продолжаться в течение суток. Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил префектам обеспечить превентивную обработку особо опасных участков дорог на мостах, путепроводах, спусках и подъёмах.
Обработка противогололедными реагентами будет проводится в ночь на воскресенье, 21 февраля.
Днем коммунальщики будут выполнять все необходимые технологические операции, связанные с обработкой тротуаров, прометанием и посыпкой проезжих частей, в зависимости от интенсивности осадков.
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