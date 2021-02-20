В мэрии Воронежа готовятся к небольшому снегу, который синоптики обещают завтра, 21 февраля.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, осадки будут продолжаться в течение суток. Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил префектам обеспечить превентивную обработку особо опасных участков дорог на мостах, путепроводах, спусках и подъёмах.

Обработка противогололедными реагентами будет проводится в ночь на воскресенье, 21 февраля.

Днем коммунальщики будут выполнять все необходимые технологические операции, связанные с обработкой тротуаров, прометанием и посыпкой проезжих частей, в зависимости от интенсивности осадков.