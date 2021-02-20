Известного воронежского автоактивиста Алексея Шамардина будут судит за инсценировку ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 42-летнего общественника обвиняют в 11 случаях фальсификации доказательств по административным расследованиям.

Следствие считает, что в 2018т и 2019 годах «товарищ» провоцировал ДТП, с якобы наездом на него. После чего утверждал, что автомобилисты покинули место ДТП.

По версии обвинения, Шамардин использовал печати и факсимиле директора уже неработавшей компании, с помощью которых делал поддельное заключение о причинении себе после ДТПР ущерба. Затем предоставлял документ в ГИБДД, как доказательство вреда, причинённого ему.

Уголовное дело возбудили по заявлениям пострадавших от действий активиста водителей.

Сам обвиняемый Шамардин от дачи показаний отказался. Тем не менее следствие собрало достаточно доказательств для придачи дела в суд.