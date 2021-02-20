Постановления местного горсуда о заключении под стражу бывших воронежских дорожников под стражу оставил в силе магаданский областной суд.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Юрия Камзолова и Михаила Найчука, ныне являющимися топ-менеджерами «Росавтодора», обвиняют в превышении полномочий.

Бывшие воронежские дорожники пробудут в СИЗО минимум до начала апреля. Сотрудники магаданского ФСБ возбудили дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» в отношении Юрия Камзолова, директора филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток», и его зама Михаила Найчука.

Следствие считает, что руководители приняли дородный ремонт ненадлежащего качества, причинив ущерб в 41 миллион рублей госкомпании.

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