Делегация управы Ленинского района Воронежа побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Фролова. По поручению руководителя управы Сергея Ситникова, его заместитель по социальным вопросам Евгения Демченко поздравила ветерана с 95-летием и вручила подарок:

— Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами — для нас большая честь и радость. Спасибо Вам за подвиг, а также за житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по сей день щедро делитесь с окружающими, за огромную работу по патриотическому и трудовому воспитанию молодежи, — сказала Евгения Демченко.

Николай Иванович ушел на войну совсем еще мальчишкой. Освобождал от фашистов Украину и страны Европы.

После войны продолжил благородный труд по укреплению обороноспособности нашей Родины. Окончив еще в юности ремесленное училище, увлекся изобретательством, изготовлением оригинальных приспособлений и деталей. Результатом увлечения стали более ста различных рационализаторских предложений, с внедрением которых значительно повысился уровень важного производства.

Кроме того Николай Иванович мастер по дереву и по сей день занимается изготовлением различных поделок, чем доставляет радость родным и близким. У ветерана две дочери и внук.