«Ладу Гранту» сожгли неизвестные в ночь на 20 февраля в Воронеже на улице Ломоносова, 84.

Автомобиль принадлежит семье Селезневых.

Этот дом оказался в центре скандала в связи с огромными суммами в платежках за потребление тепла. Жильцам насчитали от 10 до 25 тысяч рублей.

Принимавшие активное участие в отстаивании своих прав в споре с управляющей компанией Юрий и Марина Селезнёвы, хозяева сгоревшей машины, уверены, что их «Ладу» подожгли не случайно.

Накануне семья участвовала в создании инициативной группы, чтобы поменять управляющую компанию. Общее собрание жильцов уже было намечено на ближайшее время.

В управляющей компании УК «Вест-1», которая обслуживает дом, рассказали, что не имеют никакого отношения к данному поджогу машины. Руководство заявило, что готово оказать правоохранителям любую помощь и выразило собственникам свое сочувствие.

Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. На съемке видно, как двое неизвестных чем-то поливают машину, поджигают, после чего убегают.

Правоохранители по факту поджога машины проводят процессуальную проверку. Полиция устанавливает личности преступников.