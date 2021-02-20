Возложение венков и цветов к вечному огню на Площади Победы прошло в Воронеже 20 февраля.

В церемонии приняли участите глава региона Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин.

Вместе с ними в мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и столицы Черноземья, представители воинских частей, правоохранительных органов, общественных и ветеранских организаций и молодежных объединений.

Клирики Воронежской метрополии провели на мемориальном комплексе траурную панихиду.

23 февраля в Воронеже в честь Дня защитника Отечества запланированы множественные мероприятия. Одним из самых ярких станет гала-концерт XXIX открытого городского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества».

В 9 часов вечера 23 февраля воронежцы и гости города смогут посмотреть праздничный салют, который будет произведен с дамбы Чернавского моста. Салюты в День защитника Отечества будут произведены во всех российских городах Воинской Славы, в список которых входит и Воронеж.