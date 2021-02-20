На кануне Дня защитника Отечества, в рамках Всероссийской акции «Армейский чемоданчик», посвященной дням воинской славы России в школах Ленинского района прошли тематические мероприятия.

Цель акции, проводимой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» – приобщение школьников к изучению традиций и истории защиты Отечества на примере своей семьи, познакомить одноклассников с предметами быта родственников, семейными реликвиями военной поры и современной военной службы.

По условиям акции школьникам необходимо было принести в школу предметы быта, обмундирования и другие свидетельства участия своих родственников в Великой Отечественной войне, других войнах, локальных конфликтах и других эпизодах военной службы. Многие из участников упаковали вещи в чемоданы еще советской эпохи.

Например, в школе № 13 развернулась настоящая музейная экспозиция.

Чего только не было: грамоты и благодарности, военное обмундирование, шлем танкиста, вырезки из газет, медали и ордена, фотографии, дембельские альбомы, бескозырка, фляжка, противогаз, рукописная автобиография и брошюра о боевом пути одного из полков времен Великой Отечественной войны и многое другое.

Ребята с интересом рассказывали о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, Афганистан, другие горячие точки, о тех, кто служит сегодня. Выставка организована в школьном Зале Памяти.

В этом году в школу пришёл председатель Совета ветеранов Ленинского района, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин. Он участник войны в Афганистане и Чечне, ликвидатор аварии на ЧАЭС. Евгений Константинович рассказал ребятам о своей службе, показал фотографии и наглядно продемонстрировал содержимое современного «тревожного чемодана».

— Сначала акция проходила в классах: ребята, их родители и педагоги подготовили предметы быта, досуга членов семьи, которые прошли срочную или профессиональную службу. А затем самые интересные работы рекомендованы для общешкольной выставки, — рассказала старшая вожатая, куратор первичного отделения РДШ Татьяна Рыжкова.